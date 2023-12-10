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РПЛ

Сегодня, 13:05

Гарре заявил, что «Крылья Советов» соревнуются на равных с лучшими командами РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крылья Советов» Бенхамин Гарре подвел итоги первой части чемпионата, а также оценил перспективы самарской команды во второй.

«Текущее шестое место в чемпионате — неплохой результат. Чемпионат длинный, еще три месяца предстоит играть. Мы соревнуемся на равных с лучшими командами лиги, и, я думаю, что это только начало для «Крыльев». Думаю, у нас есть потенциал бороться за высокие места в чемпионате. Будем сражаться до самого конца и ждать результата», — приводит слова Гарре Metaratings.ru.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/garre-krylya-sorevnuyutsya-na-ravnykh-s-luchshimi-komandami-ligi-eto-tolko-nachalo-313867/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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