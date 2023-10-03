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Сегодня, 12:27

Гассама назвал Игнашевича топовым тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Натан Гассама поделился впечатлениями от игры под началом экс-защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича.

«Что могу сказать о работе с Сергеем Игнашевичем? Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день. Мог бы он в своем возрасте еще играть в РПЛ? Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно», —приводит слова Гассамы Sport24.

После 10 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Лидирует — «Краснодар» (24 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-583525-zashchitnik-baltiki-gassama-ignashevich-byl-bolshim-igrokom-a-seychas-topovyy-trener
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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