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Сегодня, 12:53

В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена

Виктория Кравченко
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии полузащитников команды Данила Хлусевича и Руслана Литвинова.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц", — заявил Зеленов.

Хлусевич был травмирован 1 октября в матче «Спартака» с «Крыльями Советов» (0:4). Литвинов — в процессе восстановления после травмы.

Таким образом, оба футболиста пропустят матч FONBET Кубка России с «Динамо», который состоится 4 октября.

Даниил Хлусевич
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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