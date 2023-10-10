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Сегодня, 19:21

Гатагов поделился мнением о перспективах Черчесова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака», а ныне президент медиафутбольного клуба FC BUS Сослан Гатагов поделился мнением о перспективах Станислава Черчесова.

«Когда тренер такого уровня с такими регалиями, побывавший в разных чемпионатах и добившийся везде успехов, за него говорит его результат. Что касается тренерского штаба — это две разные опции. Со штабом или нет. Штаб — это твоя команда, которая реализовывает твою концепцию внутри команды. Каждый из специалистов отвечает за свои зоны. Например, Ромащенко — за тактику, аналитику самой игры. Тренер вратарей — по голкиперам. Каждый специалист координирует свою зону. Даже в реалиях современного футбола на примере Гвардиолы или Клоппа— у них большой штаб. Главный тренер — последняя инстанция по составу, кому и как играть и так далее. Он делегирует все. Станислав Саламович — не исключение. В Польше у него был успех, со сборной прекрасная работа штаба, и в «Ференцвароше», — приводит слова Гатагова Legalbet.

Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: https://legalbet.ru/news/gatagov-o-budushem-cherchesova-kazhdij-klub-dolzhen/
Станислав Черчесов
Футбол
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