Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции.

«Держусь! После операции делают уколы, ставят капельницы. Дальше меня ждет реабилитация, где я буду восстанавливать речь. Реабилитационный период будет проходить примерно месяц. Выпишут меня не скоро», — приводит слова Гаврилова Sport24.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.