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Сегодня, 16:28

Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции.

«Держусь! После операции делают уколы, ставят капельницы. Дальше меня ждет реабилитация, где я буду восстанавливать речь. Реабилитационный период будет проходить примерно месяц. Выпишут меня не скоро», — приводит слова Гаврилова Sport24.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-gavrilov-menya-zhdet-reabilitatsiya-budu-vosstanavlivat-rech-vypishut-ne-skoro
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