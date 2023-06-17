Нагорных: «Уверен, Самошников впишется в состав «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» подписание контракта с защитником Ильей Самошниковым.

«Илья Самошников — добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков! Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи, защитники способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды! Илья как раз обладает всеми этими качествами! Рады видеть его в «Локомотиве», — сказал Нагорных «СЭ».

Предыдущей командой Самошникова был «Рубин», за который он выступал с января 2020 года.

В субботу, 17 июня «Локомотив» объявил о заключении контракта с 25-летним защитником на 3 года.