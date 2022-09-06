Гаврилов считает, что полузащитникам «Спартака» будет сложно без Мартинса

6 сентября, 19:03
Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.
«У «Спартака» есть Зобнин, Умяров и Пруцев. Не знаю, справятся ли они, но нужно готовиться. Конечно, будет трудно играть без ротации большой период. Сложно оценить игру Данила Пруцева. Он получает не так уж много времени на поле. Скоро можно будет сполна оценить потенциал этого футболиста», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на продолжительное время из-за травмы. Люксембуржец получил мышечное повреждение бедра, срок восстановления займет 3 месяца.
В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 8 матчах за «Спартак».
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Основные источники исследования