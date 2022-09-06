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6 сентября, 19:03

Гаврилов считает, что полузащитникам «Спартака» будет сложно без Мартинса

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

«У «Спартака» есть Зобнин, Умяров и Пруцев. Не знаю, справятся ли они, но нужно готовиться. Конечно, будет трудно играть без ротации большой период. Сложно оценить игру Данила Пруцева. Он получает не так уж много времени на поле. Скоро можно будет сполна оценить потенциал этого футболиста», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на продолжительное время из-за травмы. Люксембуржец получил мышечное повреждение бедра, срок восстановления займет 3 месяца.

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 8 матчах за «Спартак».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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