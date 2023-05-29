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Сегодня, 14:25

Гаврилов считает, что селекционный отдел «Спартака» ведет неправильную работу

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» назвал причины, из-за которых красно-белые остались без трофеев в этом сезоне.

«Причина одна. Я считаю, что команда играет нестабильно. Мне так кажется, селекционный отдел неправильно ведет работу. Они берут людей, которые не способны решать вопросы. Идет смена состава, игроки уходят и приходят, а чего-то конкретного нет. Команда как шарахается, так и продолжает. Некомпетентные люди приходят, которые не готовы решать задачи такого уровня», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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