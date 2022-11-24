Гайич рассказал, чего требует Федотов от игроков на протяжении полугода

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич считает, что у главного тренера армейцев Владимира Федотова хорошая связь с игроками.

«Считаю, у тренера хорошая связь с игроками. Очень ценю в коуче прямоту и честность. Если он что-то говорит, сразу понятно, о чнм речь. Владимир Валентинович всегда подскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Его ассистенты также помогают нам и всё грамотно объясняют. Мне особенно нравится одна фраза, которую он постоянно повторяет: «Футбол — это радость и страсть. Надевая бутсы, мы должны именно с этими ощущениями выходить на поле». На протяжении полугода тренер на каждом занятии требует, чтобы мы совершенствовались и улучшали свою игру», — цитирует Гайича RT.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Федотов возглавил армейцев летом 2022 года.