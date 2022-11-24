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24 ноября, 21:55

Гайич рассказал, чего требует Федотов от игроков на протяжении полугода

Виктория Кравченко
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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич считает, что у главного тренера армейцев Владимира Федотова хорошая связь с игроками.

«Считаю, у тренера хорошая связь с игроками. Очень ценю в коуче прямоту и честность. Если он что-то говорит, сразу понятно, о чнм речь. Владимир Валентинович всегда подскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Его ассистенты также помогают нам и всё грамотно объясняют. Мне особенно нравится одна фраза, которую он постоянно повторяет: «Футбол — это радость и страсть. Надевая бутсы, мы должны именно с этими ощущениями выходить на поле». На протяжении полугода тренер на каждом занятии требует, чтобы мы совершенствовались и улучшали свою игру», — цитирует Гайича RT.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Федотов возглавил армейцев летом 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1078293-zaschitnik-cska-fraza-fedotov
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
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