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Судейство

24 ноября, 20:42

Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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В четверг, 24 ноября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить положение о служебных пропусках РФС в новой редакции.

2.1. Исключить Дмитрия Серебрякова из списков судей первой лиги и Кубка России на сезон 2022-2023 гг.

2.2. Включить Николая Волошина, Романа Галимова, Артура Федорова, Сергея Чебана, Романа Сафьяна, Андрея Фисенко и Евгения Буланова в список судей ВАР; включить Максима Ковалева и Андрея Образко в список судей АВАР на матчи РПЛ, Кубка России и первой лиги на сезон 2022-2023 гг.

3. Утвердить изменения в регламент всероссийских соревнований среди мужчин Футбольной национальной лиги сезона 2022-2023 гг. «Первая лига».

4. Утвердить изменения в приложение №4 регламента Кубка России сезона 2022-2023 гг., установив дату проведения жеребьевки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф пути верхней сетки и 1 этапа 1/4 раунда плей-офф пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года.

5. Утвердить календарь второго этапа Молодежного первенства России в группах I и II сезона 2022-2023 гг.

Источник: https://rfs.ru/news/217212
РФС
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