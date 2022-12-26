Газизов назвал шикарным выбором приглашение Бердыева в «Сочи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил для Vprognoze.ru решение «Сочи» пригласить на должность главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в Российской премьер-лиге ничего не значит. С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать. Относительно будущих результатов сочинцев отмечу лишь, что специалисты такого масштаба просто так не приходят», — приводит слова Газизова Vprognoze.ru.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды — Суперкубок страны.