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Сегодня, 12:51

Газизов назвал шикарным выбором приглашение Бердыева в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил для Vprognoze.ru решение «Сочи» пригласить на должность главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в Российской премьер-лиге ничего не значит. С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать. Относительно будущих результатов сочинцев отмечу лишь, что специалисты такого масштаба просто так не приходят», — приводит слова Газизова Vprognoze.ru.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10528487-gazizov-obyasnil-pochemu-schitaet-shikarnym-vyborom-priglashenie-berdyeva-v-sochi.html
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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