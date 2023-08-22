Газзаев: «В ЦСКА только Акинфеев, Роша, Обляков и Чалов соответствуют чемпионским амбициям»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.

— Израненный ЦСКА уступил «Динамо». Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички? Как можно претендовать на золотые медали с таким составом, с такими кадровыми трудностями? Ну вышел в старте молодой Глебов. Неплохо выглядел. Но как можно от него требовать пройти всю дистанцию без сбоев и спадов? В таком возрасте только Акинфеев играл безошибочно!

Возьмем линию обороны. Сейчас там только Роша отвечает чемпионским амбициям. Про ошибку Набабкина подробно говорить не будем. Все всё видели. Мойзес — профильный левый латераль. В центре обороны ему при давлении соперника сложно, много брака. С такой защитой ЦСКА неминуемо будет терять очки... Тренерский штаб и игроки не смогут добиться нужного результата без серьезной поддержки руководства. Клуб — единый механизм! Я могу об этом смело говорить, потому что в те семь лет, которые я провел в ЦСКА, чувствовалось небывалое единство президента, тренера и игроков.

Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же «Зенитом»? Да и с «Динамо» пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.

В принципе матч мог закончиться и вничью, но Заболотный почему-то на мгновение посчитал себя Акинфеевым. Ну зачем ты руку так отставил? Навыка защитника ему, конечно, не хватило.

За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет.

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