Газзаев: «В ЦСКА только Акинфеев, Роша, Обляков и Чалов соответствуют чемпионским амбициям»

Сегодня, 09:15
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.
— Израненный ЦСКА уступил «Динамо». Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички? Как можно претендовать на золотые медали с таким составом, с такими кадровыми трудностями? Ну вышел в старте молодой Глебов. Неплохо выглядел. Но как можно от него требовать пройти всю дистанцию без сбоев и спадов? В таком возрасте только Акинфеев играл безошибочно!
Возьмем линию обороны. Сейчас там только Роша отвечает чемпионским амбициям. Про ошибку Набабкина подробно говорить не будем. Все всё видели. Мойзес — профильный левый латераль. В центре обороны ему при давлении соперника сложно, много брака. С такой защитой ЦСКА неминуемо будет терять очки... Тренерский штаб и игроки не смогут добиться нужного результата без серьезной поддержки руководства. Клуб — единый механизм! Я могу об этом смело говорить, потому что в те семь лет, которые я провел в ЦСКА, чувствовалось небывалое единство президента, тренера и игроков.
Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же «Зенитом»? Да и с «Динамо» пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.
В принципе матч мог закончиться и вничью, но Заболотный почему-то на мгновение посчитал себя Акинфеевым. Ну зачем ты руку так отставил? Навыка защитника ему, конечно, не хватило.
За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -