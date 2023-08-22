Газзаев: «За «Краснодар» обидно...»

Сегодня, 09:30
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что «Краснодар» должен был удерживать победу в игре с «Локомотивом» (1:1).
— Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Краснодар» в этом сезоне показывает очень качественную игру и заслуженно идет на первом месте.
Что касается последней встречи, то за южан обидно. Подопечные Ивича имели большое преимущество, создали моменты, не реализовали пенальти. Как минимум должны были сохранить счет 1:0. Опять подвела реализация. В концовке стали играть на результат, замены не сработали. И вот вам итог. Жаль... Краснодарцы здорово комбинировали, контролировали игру. Но матч продолжается 90 минут. Удар отчаяния Миранчука спас железнодорожников.
Что происходит с командой Галактионова? «Локо» совсем не похож на себя образца весны. Значит, где-то допущены просчеты в подготовке. Костяк же сохранился. Подбор исполнителей весьма приличный. Есть сплав молодости и опыта. Но игра пропала. В обороне ошибок очень много... Одна победа в пяти турах — скромный результат. Да и две ничьих: с «Крыльями» и «Краснодаром» — это скорее везение. Нет целостности в действиях футболистов, тренер не может найти оптимальный состав.
Сказалось ли отсутствие Дзюбы в последних двух играх? Один в поле не воин. Хотя все познается в сравнении. Без него в нападении «Локо» мало что создал. Дзюба обладает большим опытом и авторитетом. В прошлом сезоне принес железнодорожникам пользу, да и в этом еще скажет свое слово. Посмотрим, как он проявит себя в следующем туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -