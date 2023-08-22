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Сегодня, 09:30

Газзаев: «За «Краснодар» обидно...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что «Краснодар» должен был удерживать победу в игре с «Локомотивом» (1:1).

— Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Краснодар» в этом сезоне показывает очень качественную игру и заслуженно идет на первом месте.

Что касается последней встречи, то за южан обидно. Подопечные Ивича имели большое преимущество, создали моменты, не реализовали пенальти. Как минимум должны были сохранить счет 1:0. Опять подвела реализация. В концовке стали играть на результат, замены не сработали. И вот вам итог. Жаль... Краснодарцы здорово комбинировали, контролировали игру. Но матч продолжается 90 минут. Удар отчаяния Миранчука спас железнодорожников.

Что происходит с командой Галактионова? «Локо» совсем не похож на себя образца весны. Значит, где-то допущены просчеты в подготовке. Костяк же сохранился. Подбор исполнителей весьма приличный. Есть сплав молодости и опыта. Но игра пропала. В обороне ошибок очень много... Одна победа в пяти турах — скромный результат. Да и две ничьих: с «Крыльями» и «Краснодаром» — это скорее везение. Нет целостности в действиях футболистов, тренер не может найти оптимальный состав.

Сказалось ли отсутствие Дзюбы в последних двух играх? Один в поле не воин. Хотя все познается в сравнении. Без него в нападении «Локо» мало что создал. Дзюба обладает большим опытом и авторитетом. В прошлом сезоне принес железнодорожникам пользу, да и в этом еще скажет свое слово. Посмотрим, как он проявит себя в следующем туре.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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