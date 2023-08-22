Газзаев: «За «Краснодар» обидно...»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что «Краснодар» должен был удерживать победу в игре с «Локомотивом» (1:1).

— Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Краснодар» в этом сезоне показывает очень качественную игру и заслуженно идет на первом месте.

Что касается последней встречи, то за южан обидно. Подопечные Ивича имели большое преимущество, создали моменты, не реализовали пенальти. Как минимум должны были сохранить счет 1:0. Опять подвела реализация. В концовке стали играть на результат, замены не сработали. И вот вам итог. Жаль... Краснодарцы здорово комбинировали, контролировали игру. Но матч продолжается 90 минут. Удар отчаяния Миранчука спас железнодорожников.

Что происходит с командой Галактионова? «Локо» совсем не похож на себя образца весны. Значит, где-то допущены просчеты в подготовке. Костяк же сохранился. Подбор исполнителей весьма приличный. Есть сплав молодости и опыта. Но игра пропала. В обороне ошибок очень много... Одна победа в пяти турах — скромный результат. Да и две ничьих: с «Крыльями» и «Краснодаром» — это скорее везение. Нет целостности в действиях футболистов, тренер не может найти оптимальный состав.

Сказалось ли отсутствие Дзюбы в последних двух играх? Один в поле не воин. Хотя все познается в сравнении. Без него в нападении «Локо» мало что создал. Дзюба обладает большим опытом и авторитетом. В прошлом сезоне принес железнодорожникам пользу, да и в этом еще скажет свое слово. Посмотрим, как он проявит себя в следующем туре.

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