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15 мая, 14:45

Гбамбле рассказал о целях «Ахмата» на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле после матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0) рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Прежде всего, мы приехали на игру с «Динамо», чтобы сразиться. Мы отдали все, чтобы выиграть. Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Пятое место хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвертое. Это реально? Мы хотим большего, в любом случае. Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с «Зенитом». Мы готовится к этому уже сейчас. Такая цель есть», — приводит слова Гбамбле Metaratings.ru.

«Ахмат» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками.

21-летний Гбамбле выступает за грозненский клуб с января 2023 года. На счету ивуарийца четыре матча в чемпионате России и один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/gbamble-my-derzhim-v-ume-chto-v-sleduyushem-godu-akhmatu-nado-borotsya-s-zenitom-251161/
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