«Зенит» в гостях сыграет с «Динамо» 28 апреля в 26-м туре РПЛ

«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля, в воскресенье, на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Динамо» — «Зенит» можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.30 мск. По платной подписке игру также покажут на канале «Матч Премьер» с 19.05 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния 26-го тура чемпионата России. В матч-центре будут доступны ключевые события игры «Динамо» — «Зенит».

«Динамо» под руководством Марцела Лички находится на третьем месте с 44 баллами в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с главным тренером Сергеем Семаком занимает первую строчку с 50 очками.

13 марта клуб из Санкт-Петербурга на своем поле одержал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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