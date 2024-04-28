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Сегодня, 11:18

Гендиректор «Ахмата» отреагировал на новость о Конате, который может заменить Дзюбу в «Локомотиве»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» высказался о дальнейшем будущем в команде нападающего Мохамеда Конате.

24 апреля агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего футболиста, заявил, что его клиент может перейти в топ-клуб РПЛ ближайшим летом. В подписании игрока заинтересован «Локомотив».

«Не знаю о списке замены Дзюбы в «Локомотиве». Сейчас сложно загадывать, останется ли Конате. Закончится сезон, и мы сядем и еще раз поговорим с ним. Есть ли в планах его сохранить? Есть тренерский штаб, и с ним есть договоренность — мы сядем и обсудим», — сказал Айдамиров «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне он отыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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