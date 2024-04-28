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Сегодня, 11:07

Кобелев о перспективах «Динамо» в этом сезоне: «Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» оценил перспективы команды в текущем сезоне.

«У «Динамо» есть определенный задел в борьбе за третье место. Видно, что главный тренер пытается ротировать состав, так как сейчас очень плотный график. Мне кажется, что Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок. Зачастую игра может быть неоднозначной, но важно набирать очки. Можно играть хорошо, иметь сто моментов, но не побеждать. Иногда нужно жертвовать ей [игрой] ради результата», — сказал Кобелев «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка.

В Кубке России «Динамо» встретится во втором этапе 1/2 финала Пути регионов со «Спартаком».

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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