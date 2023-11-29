Бабаев — о столкновении Акинфеева и Веллитона: «Некоторые слова не должны были быть произнесены»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнил столкновение голкипера армейцев с нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.

Акинфеев в том эпизоде получил поторный разрыв крестообразных связок колена, а Бабаев сразу после игры назвал Веллитона подонком.

«Была злость, была обида, — вспоминает Бабаев. — Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию».

«Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только и это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам. То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», — добавил Бабаев.

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию