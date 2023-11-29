Акинфеев — о травмах: «Многим сложно понять, через какую боль все это дается»

Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, как на его здоровье сказываются полученные в течение карьеры травмы.

Акинфеев дважды рвал крестообразные связки колена: в 2007 году, а затем повторно четыре года спустя.

«Восстановление — все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается. У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается», — сказал Акинфеев.

«С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь Бог дал, и я должен был через это пройти», — добавил он.

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию