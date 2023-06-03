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Сегодня, 20:56

Бабаев: «Недопонимание Гинера и Орешкина в ЦСКА — надуманная проблема»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о разногласиях между президентом клуба Евгением Гинером и председателем совета директоров Максимом Орешкиным.

— Проблема о недопонимании между Гинером и Орешкиным — надуманная и высосана из пальца. Понятно, что многое меняется в связи с тем, что меняются акционеры, менялись бразды правления. Мы стали современнее. О каких-то разногласиях говорить вообще некорректно. Максим Станиславович Орешкин сейчас никакую должность не занимает, — сказал Бабаев.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Максим Орешкин
Роман Бабаев
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