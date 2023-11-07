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Сегодня, 18:40

Гендиректор «Пари НН»: «Опять взломали Telegram-канал, будем разбираться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» повторный взлом официального Telegram-канала клуба.

«Вчера подобное происходило. Мы дали поручение IT-службам, внутренней службе безопасности разобраться в этой ситуации. Я ввел двухуровневую аутентификацию на личный канал. Но опять взломали Telegram-канал «Пари НН». Будем разбираться в этом. Суд? Нужно разобраться, нельзя подать в суд непонятно на кого», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

6 ноября взлому подверглись личный Telegram-канал генерального директора и ресурс клуба. В руководстве «Пари НН» заявили «СЭ», что не планируют обращаться в суд.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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