Гендиректор «Пари НН»: «Опять взломали Telegram-канал, будем разбираться»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» повторный взлом официального Telegram-канала клуба.

«Вчера подобное происходило. Мы дали поручение IT-службам, внутренней службе безопасности разобраться в этой ситуации. Я ввел двухуровневую аутентификацию на личный канал. Но опять взломали Telegram-канал «Пари НН». Будем разбираться в этом. Суд? Нужно разобраться, нельзя подать в суд непонятно на кого», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

6 ноября взлому подверглись личный Telegram-канал генерального директора и ресурс клуба. В руководстве «Пари НН» заявили «СЭ», что не планируют обращаться в суд.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».