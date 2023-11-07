Колыванов: «Думал, «Динамо» постарается дожать «Сочи» и будет играть агрессивнее»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче бело-голубых с «Сочи».

Московская команда вела в счете 3:1 до 62-й минуты, но упустила победу. В итоге игра закончилась вничью — 3:3.

«Матч получился интереснейший во всех смыслах, думаю, болельщики получили огромное удовольствие. А для специалистов — такой нервячок. Ведь и начало второго тайма было сумасшедшим для «Динамо», два или три момента подряд. Но «Динамо» на протяжении всего сезона вторые таймы играет безобразно, начинается какая-то вальяжность, никто назад не отходит, позволяют спокойно принимать мячи. И я удивлен: думал, динамовцы постараются «дожать» соперника, будут играть как-то агрессивнее», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.