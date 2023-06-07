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Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Наша цель на сезон — побеждать в каждом матче РПЛ»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что клуб не будет ставить задачей борьбу за выживание в первом сезоне после возвращения в РПЛ.

«Мы выходим в РПЛ не для того, чтобы быть мальчиками для битья. У нас нет минимальной задачи не вылететь. Мы будем сражаться в каждом матче, чтобы занять самые высокие места. «Зенит», «Спартак» или ЦСКА — нам неважно против кого играть. У нас серьезный настрой на победы в следующем сезоне. Мы никого не боимся и будем играть против всех с одинаковой установкой победить. Да, сразу занять место в топ-5 будет тяжело, но все возможно. Будем к этому стремиться. Наша цель на сезон — побеждать в каждом матче», — приводит Sport24 слова Айбатова.

«Рубин», набрав 69 очков в 34 матчах, занял первое место в турнирной таблице первой лиги и спустя сезон после вылета вернулся в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-gendirektor-rubina-o-tselyakh-v-rpl-srazu-zanyat-mesto-v-top-5-budet-tyazhelo-no-vse-vozmozhno
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