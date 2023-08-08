Гендиректор «Рубина» оценил работу судей в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов оценил работу судей в РПЛ.

«Каждый футбольный труд очень непростой, а судейский — сложнейший втройне. Приходит много нововведений. Наверное, даже клубы и игроки за какими-то моментами не успевают. Мы же смотрим Лигу чемпионов и европейские турниры — ошибаются все, везде и всегда. Не надо на этом делать акцент. Нужно просто работать. У нас достаточно квалифицированные судьи и руководители. Мы все хотим, чтобы футбол стал лучше, и каждый в отдельности арбитр тоже. Хотели бы провести встречу с судьями? У нас есть коммуникация, все в порядке. Лига работает над этим», — приводит слова Айбатова Sport24.

На 37-й минуте матча «Спартак» — «Рубин» (4:1) главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной в сторону ворот «Спартака» за фол со стороны защитника красно-белых Руслана Литвинова на полузащитнике казанцев Марате Апшацеве. После розыгрыша штрафного «Рубин» забил гол.

Позднее «Спартак» опубликовал скриншоты эпизода, по которым видно, что Литвинов сыграл в мяч.