Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:18

Гендиректор «Рубина» оценил работу судей в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов оценил работу судей в РПЛ.

«Каждый футбольный труд очень непростой, а судейский — сложнейший втройне. Приходит много нововведений. Наверное, даже клубы и игроки за какими-то моментами не успевают. Мы же смотрим Лигу чемпионов и европейские турниры — ошибаются все, везде и всегда. Не надо на этом делать акцент. Нужно просто работать. У нас достаточно квалифицированные судьи и руководители. Мы все хотим, чтобы футбол стал лучше, и каждый в отдельности арбитр тоже. Хотели бы провести встречу с судьями? У нас есть коммуникация, все в порядке. Лига работает над этим», — приводит слова Айбатова Sport24.

На 37-й минуте матча «Спартак» — «Рубин» (4:1) главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной в сторону ворот «Спартака» за фол со стороны защитника красно-белых Руслана Литвинова на полузащитнике казанцев Марате Апшацеве. После розыгрыша штрафного «Рубин» забил гол.

Позднее «Спартак» опубликовал скриншоты эпизода, по которым видно, что Литвинов сыграл в мяч.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566243-gendirektor-rubina-u-nas-dostatochno-kvalifitsirovannyye-sudi-oshibayutsya-vse-ne-nado-delat-na-etom-aktsent
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев раскритиковал РФС за признание Семака лучшим тренером сезона

Гладилин согласился с решением РФС признать Семака лучшим тренером