Малышев — об Абаскале: «Он делает все возможное, чтобы улучшить игру «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

— Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы.

— В «Спартаке» поменялся руководитель службы безопасности. Связано ли это с происшествием с Квинси, или смена случилась до того, как футболист остался в Эмиратах?

— Без комментариев. Служба безопасности у нас от акционера, и мы с ней сотрудничаем по всем вопросам, — цитирует Малышева «РБ Спорт».