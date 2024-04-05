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Сегодня, 09:53

Малышев — об Абаскале: «Он делает все возможное, чтобы улучшить игру «Спартака»

Виктория Кравченко
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

— Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы.

— В «Спартаке» поменялся руководитель службы безопасности. Связано ли это с происшествием с Квинси, или смена случилась до того, как футболист остался в Эмиратах?

— Без комментариев. Служба безопасности у нас от акционера, и мы с ней сотрудничаем по всем вопросам, — цитирует Малышева «РБ Спорт».

3 апреля «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-maly-shev-ne-veryu-v-to-chto-abaskal-delaet-vse-chtoby-ego-uvolili/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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