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Сегодня, 03:02

Гендиректор «Зенита» Медведев проведет серьезный разговор с Чистяковым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор петербургского «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат». Сине-бело-голубые проиграли грозненской команде в 16-м туре РПЛ (1:2).

«Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу», — приводит matchtv.ru слова Медведева.

В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 9 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

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