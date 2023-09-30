В «Балтике» оценили старт сезона: «Не хотим бороться за выживание, а хотим быть в середине таблицы»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил начало сезона команды в чемпионате России. 30 сентября «Балтика» проиграла ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

— Мне кажется, что в первом тайме мы играли неплохо. Второй получился не очень. Будем разбираться в причинах.

— Как оцените первую треть сезона команды в РПЛ?

— Мы не совсем довольны тем местом, которое сейчас занимаем. Думаю, что могли подняться выше, набрать очки в тех матчах, в которых мы проиграли, во многих из них мы заслуживали большего. Но для нас это новая лига. Мы набиваем шишки, ребята привыкают с скоростям.

— Какое место для вас удовлетворительно сейчас?

— Мы хотим быть как можно выше, наши цели не меняются. У нас достаточно амбициозный клуб. Мы не хотим бороться за выживание, а хотим быть в середине таблицы. Еще пару побед и будем в середине, — сказал Волженкин.

«Балтика» после 10 туров занимает промежуточное 14-е место в чемпионате России, набрав 7 очков.