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Сегодня, 17:32

Генеральный директор «Факела» анонсировал проведение активностей в рамках программ лояльности для болельщиков

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о проведении активностей в рамках программ лояльности для болельщиков.

«Мы уже заранее начинаем определенные активности в рамках программ лояльности для болельщиков, прежде всего к «золотникам» — тем, кто не пропустил ни одного матча «Факела». 1 декабря будет вручен первый именной сертификат на получение абонемента, который будет разыгран в рамках этого мини-турнира. Мы подчеркиваем, что болельщики, выделяющиеся среди всех исключительным посещением матчей команды, имеют привилегии», — цитирует Асхабадзе RT.

Асхабадзе также рассказал, что в дальнейшем клуб будет расширять программу и постарается предложить как можно больше разных интересных опций для фанатов.

«Что касается билетной программы на новом стадионе, то об этом пока говорить рано — нужно определиться со всеми необходимыми вопросами по насыщению этой арены, а также решить вопросы, касаемые нашего положения в турнирной таблице. Идет нешуточная борьба за выживание, и с учетом технического оснащения и внедрения CRM-программ к открытию данного стадиона, с билетной программой мы выйдем этой весной. Точные даты объявим позже, но работа в этом направлении ведется», — добавил Асхабадзе.

«Факел» с 19 очками идет на 11-й позиции.

Источник: RT
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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