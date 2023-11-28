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Сегодня, 17:21

Погребняк уверен, что у Юрана летом появятся интересные предложения

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил тренерские перспективы Сергея Юрана.

Ранее главный тренер «Пари НН» заявил, что в ближайшее время сможет взять чемпионство с командой уровня «Спартака» или «Зенита».

«Он не раз это доказывал. Во всех своих бывших командах он выполнял все поставленные задачи руководства. Квалификации и финансы «Пари НН», наверное, не позволяют клубу бороться за чемпионство, но я уверен, что летом у Юрана появятся более интересные предложения», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. На данный момент команда под его руководством занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 16 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/pogrebnyak-uveren-u-yurana-letom-poyavyatsya-bolee-interesnye-predlozheniya-309983/
Павел Погребняк
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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