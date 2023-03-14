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Генич: «Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить»

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич высказался о работе главы судейского департамента РФС Павла Каманцева.

«Каманцев сам в прошлом не судья. У него юридическое образование, он управленец. Его задача в том, чтобы судьи ни в чем не нуждались, чтобы их труд был достаточно хорошо оплачен. Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить. Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи. Рядом с ним есть люди, которые ответственны за вышеперечисленные требования», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Каманцев пришел в РФС по приглашению Хачатурянца в 2019 году и стал одним из авторов судейской реформы. В марте 2022 года он стал исполняющим обязанности департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры. В июне 2022-го исполком РФС утвердил его в должности главы судейского комитета.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-arbitram-podnyali-zarplatu-no-oni-stali-sudit-eshhe-huzhe/
Футбол
РПЛ
Константин Генич
Павел Каманцев
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