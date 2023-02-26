0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

Мелкадзе: «Кварацхелия может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Помню, когда первый раз с ним поздоровался, думал, он знает русский язык, а, оказывается, что нет. Я ему: «Как дела?» Когда он ответил, понял, что он не говорит по-русски. Потом с ним только на грузинском разговаривали.

В жизни мы не особо близкие друзья. В жизни он, как мне показалось, обычный, спокойный парень. Слышал, он в своей родной деревне в Грузии строит большую церковь. Возле дома его всегда ждут маленькие дети из села, с которыми он фоткается, когда выезжает куда-нибудь по делам в город. Это простой парень.

«Наполи» — это не предел? Далеко не предел. Он может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Кварацхелия в нынешнем сезоне серии А провел 20 матчей за «Наполи», забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Георгий Мелкадзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сочи
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ранджелович: «Выбор в пользу «Урала» был риском, но я захотел что-то поменять»

Вингер «Урала» Ранджелович: «Дзюба — голевая машина, как Митрович»