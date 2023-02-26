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Ранджелович: «Выбор в пользу «Урала» был риском, но я захотел что-то поменять»

Алина Савинова
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Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, почему решил перейти в екатеринбургский клуб.

«Я мог остаться в «Олимпиакосе». Но я захотел что-то поменять. Сам не знаю, почему. Наверное, просто хотел играть больше. Я уходил в аренду в Испанию и даже после нее получал время, но мне не казалось, что это продлится долго. Конечно, выбор в пользу «Урала» был риском. Но, во-первых, я понимал, что здесь будет больше практики. Во-вторых, слышал позитивное об РПЛ от поигравших здесь. Например, от Янна М'Вила и Хван Им Бома из «Олимпиакоса». Они сделали мою уверенность в России 200-процентной. В-третьих, мне рекомендовали Гончаренко, рассказали о его работе в ЦСКА и «Краснодаре», — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Ранджелович перешел в «Урал» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре прошлого года. Он подписал контракт с клубом на 2 года.

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-eto-byl-risk-ya-zakhotel-chto-to-pomenyat-sam-ne-znayu-pochemu-randzhelovich-o-perekhode-v-ural-iz-olimpiakosa
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