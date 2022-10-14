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Сегодня, 14:38

Геркус назвал нового тренера «Торпедо» Талалаева значимым козырем в игре

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

«Мы понимали, что «Локомотив» хочет усилить тренерский штаб. Так что одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество. Его опыт, его история говорят, что да, это значимый козырь в игре», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Президент «Торпедо» также отметил, что только предстоящий матч с «Локомотивом» покажет работу Талалаева на практике. По его словам, важным является тот фактор, что специалист переходит в клуб, в котором болельщики хорошо к нему относятся и ждут его.

«Он чувствует связь с болельщиками. Здорово, что ты идешь на работу, где тебя ждут. Я использовал в переговорах этот важный фактор — любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность», — добавил Геркус.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-naznachenie-talalaeva-reshenie-rukovodstva-kluba-pod-moyu-otvetstvennost/
Андрей Талалаев
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