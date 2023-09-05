Геркус: «Локомотиву» не хочется быть рассадником шуток Дзюбы»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос, должны ли железнодорожники регламентировать деятельность нападающего команды Артема Дзюбы, связанную с участием в различных шоу.

«Я думаю, это непростой разговор, потому что ситуация необычная. Игрок такого статуса решает реализоваться как комедиант или звезда острых шоу, которые идеологически расходятся с той платформой, с теми ценностями бренда, которые вы строите. «Локомотиву» не хочется быть рассадником шуток Дзюбы. Железная дорога — не место для такой тональности. Поэтому тут у них, наверное, есть расхождения и необходимость их урегулировать. Я думаю, они бы предпочли чтобы он на более традиционные шоу походил или вообще не ходил бы. При этом никто не может отрицать что Артем — суперзвезда. Вероятно, последняя суперзвезда нашего футбола. Потому что игроков такого статуса больше нет. Может, Игорь Акинфеев, но он антишоумен. Есть он и Артем Дзюба. И как клубу управляться со спортсменом такого масштаба? Это проблема», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне 35-летний футболист принял участие в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и «Рубина» Леонидом Слуцким ведет шоу YouTube-канале «Ну так нельзя».