Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:00

Геркус: «Локомотиву» не хочется быть рассадником шуток Дзюбы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос, должны ли железнодорожники регламентировать деятельность нападающего команды Артема Дзюбы, связанную с участием в различных шоу.

«Я думаю, это непростой разговор, потому что ситуация необычная. Игрок такого статуса решает реализоваться как комедиант или звезда острых шоу, которые идеологически расходятся с той платформой, с теми ценностями бренда, которые вы строите. «Локомотиву» не хочется быть рассадником шуток Дзюбы. Железная дорога — не место для такой тональности. Поэтому тут у них, наверное, есть расхождения и необходимость их урегулировать. Я думаю, они бы предпочли чтобы он на более традиционные шоу походил или вообще не ходил бы. При этом никто не может отрицать что Артем — суперзвезда. Вероятно, последняя суперзвезда нашего футбола. Потому что игроков такого статуса больше нет. Может, Игорь Акинфеев, но он антишоумен. Есть он и Артем Дзюба. И как клубу управляться со спортсменом такого масштаба? Это проблема», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне 35-летний футболист принял участие в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и «Рубина» Леонидом Слуцким ведет шоу YouTube-канале «Ну так нельзя».

Артем Дзюба
Илья Геркус
3
Обсудить
Читайте также
История US Open: легенды и чемпионы турнира
Бах выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады
Handelsblatt узнала о гибели солдат ВСУ на минах времен Второй мировой войны
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Членов китайской ОПГ осудили в Петербурге за обман туристов из КНР
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус ответил, нужно ли «Спартаку» продавать Денисова и Литвинова

Геркус назвал главную проблему «Спартака»