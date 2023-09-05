Геркус назвал главную проблему «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о составе «Спартака».

«У «Спартака» очень хороший состав, но он не сбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи. У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также он ответил на вопрос, насколько рационально в условиях сегодняшнего дня делать ставку в российской команде на легионеров, а не на перспективных российских игроков.

«Видимо, в лице легионеров пытаются приобрести качество, тогда как в русских перспективных игроков надо вкладывается. С ними надо рисковать. Ставя их на поля, вы осознанно допускаете, что будет определенное количество ошибок с их стороны. Но при этом вы что-то приобретаете в будущем. Такой размен — неопределенность в результате этого конкретного матча, но зато потом игрок, если сделает правильный вывод, приобретает качество. Это как воспитывать своих центральных защитников. Какое-то время он будет вас расстраивать, довольно долго, зато потом, через 10 лет, вы получите качественного центрального защитника. У «Спартака» выбор между иностранным и российским игроком — это попытка купить качество. Но выбор продолжается. Может, переизбыток выбора — это их проблема сейчас», — добавил Геркус.

На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 7 туров. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи».