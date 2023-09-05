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Сегодня, 04:00

Геркус назвал главную проблему «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о составе «Спартака».

«У «Спартака» очень хороший состав, но он не сбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи. У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также он ответил на вопрос, насколько рационально в условиях сегодняшнего дня делать ставку в российской команде на легионеров, а не на перспективных российских игроков.

«Видимо, в лице легионеров пытаются приобрести качество, тогда как в русских перспективных игроков надо вкладывается. С ними надо рисковать. Ставя их на поля, вы осознанно допускаете, что будет определенное количество ошибок с их стороны. Но при этом вы что-то приобретаете в будущем. Такой размен — неопределенность в результате этого конкретного матча, но зато потом игрок, если сделает правильный вывод, приобретает качество. Это как воспитывать своих центральных защитников. Какое-то время он будет вас расстраивать, довольно долго, зато потом, через 10 лет, вы получите качественного центрального защитника. У «Спартака» выбор между иностранным и российским игроком — это попытка купить качество. Но выбор продолжается. Может, переизбыток выбора — это их проблема сейчас», — добавил Геркус.

На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 7 туров. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи».

ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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