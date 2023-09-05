Геркус ответил, нужно ли «Спартаку» продавать Денисова и Литвинова

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о том, стоит ли «Спартаку» продавать полузащитников Даниила Денисова и Руслана Литвинова.

«Я, скорее, за то, чтобы отдавать. Если у вас хорошая академия, а у «Спартака» хорошая академия, для всех ребята там это гигантский стимул. Вот ты воспитанник, затем дебютант основной команды, а потом ты едешь в хороший чемпионат. Не в абстрактную Европу, не во вторую лигу Португалии, а в понятную команду понятного чемпионата, вверху таблицы. Ты участвуешь в еврокубках и идешь дальше, дальше. Для клуба это хорошая стратегия», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Денисов провел 7 матчей за «Спартак», в которых отметился 1 голевой передачей. На счету 22-летнего Литвинова 6 игр без результативных действий.