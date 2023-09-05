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Сегодня, 02:35

Геркус ответил, нужно ли «Спартаку» продавать Денисова и Литвинова

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о том, стоит ли «Спартаку» продавать полузащитников Даниила Денисова и Руслана Литвинова.

«Я, скорее, за то, чтобы отдавать. Если у вас хорошая академия, а у «Спартака» хорошая академия, для всех ребята там это гигантский стимул. Вот ты воспитанник, затем дебютант основной команды, а потом ты едешь в хороший чемпионат. Не в абстрактную Европу, не во вторую лигу Португалии, а в понятную команду понятного чемпионата, вверху таблицы. Ты участвуешь в еврокубках и идешь дальше, дальше. Для клуба это хорошая стратегия», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Денисов провел 7 матчей за «Спартак», в которых отметился 1 голевой передачей. На счету 22-летнего Литвинова 6 игр без результативных действий.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
Илья Геркус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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