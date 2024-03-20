Геркус считает, что «Спартаку» нет смысла сейчас увольнять Абаскаля: «Очевидно, что он уйдет по окончании сезона»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное увольнение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Очевидно, что Абаскаль уйдет из клуба по окончании сезона. Судя по слухам, он хочет, чтобы ему заплатили за разрыв контракта по инициативе клуба и сам не уходит. Мне кажется, что руководство «Спартака» взяло курс на неторопливое расставание с ним по результатам сезона. Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 20 туров красно-белые с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.