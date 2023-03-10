0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:46

Агент Гершензон — об отстранении российских футболистов: «Это категорически неправильно!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Израильский агент Яков Гершензон высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Это совершенно неправильно. Категорически неправильно! Понятно, что спорт и политика тесно связаны — точно так же, как искусство и политика. Возьмите индивидуальные виды: человек посвящает всю жизнь спорту, а в итоге не может никуда поехать. Да и за футболистов обидно — кто знает, на сколько их отстранили от международных турниров? А если на 10 лет? Я внимательно слежу за чемпионатом России — что вам сказать? Он и был-то неважный, а сейчас — еще хуже. Очень жалко», — приводит «Чемпионат» слова агента.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5026745-eto-kategoricheski-nepravilno-izrailskij-agent-o-bane-rossijskogo-futbola-v-mire.html
Футбол
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга»: «Были разные мнения в связи с уходом Писарского, но мы видим, что у команды есть потенциал»

Бердыев прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»