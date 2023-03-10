Агент Гершензон — об отстранении российских футболистов: «Это категорически неправильно!»

Израильский агент Яков Гершензон высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Это совершенно неправильно. Категорически неправильно! Понятно, что спорт и политика тесно связаны — точно так же, как искусство и политика. Возьмите индивидуальные виды: человек посвящает всю жизнь спорту, а в итоге не может никуда поехать. Да и за футболистов обидно — кто знает, на сколько их отстранили от международных турниров? А если на 10 лет? Я внимательно слежу за чемпионатом России — что вам сказать? Он и был-то неважный, а сейчас — еще хуже. Очень жалко», — приводит «Чемпионат» слова агента.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.