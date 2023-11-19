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Сегодня, 22:01

Гильерме: «Семин не изменился, всегда хорошо выглядит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил «СЭ» на вопрос о встрече с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо», — сказал Гильерме «СЭ».

Юрий Семин тренировал команду легенд «Локомотива» в игре с ЦСКА (1:0). Единственный гол в ретро-матче забил Дмитрий Лоськов.

Встреча была посвящена «золотому» матчу между железнодорожниками и армейцами, который состоялся 21 год назад. Тогда «Локомотив» также выиграл со счетом 1:0, автором единственного гола стал Дмитрий Лоськов.

Маринато Гильерме
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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