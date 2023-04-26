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Сегодня, 12:59

Гинер — о выплатах за Влашича: «Они бы могли это сделать, но «к сожалению, у нас сегодня дождь пошел»

Виктория Кравченко
Никола Влашич.
Фото Global Look Press
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Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как обстоят дела с выплатами «Вест Хэма» за Николу Влашича.

— Их госбанк запрещает им платить, — заявил Гинер. - Они проиграли в ФИФА, их обязали платить. Но если у них появилась возможность не платить, они будут использовать все. Они бы могли заплатить, но «к сожалению, у нас сегодня дождь пошел».

— А решение ФИФА им не указ?
— Указ, но когда будет снят запрет на регистрацию, то и банк, и дождь — все наладится.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Летом прошлого года «молотобойцы» отдали хорватского полузащитника в аренду в «Торино» до конца текущего сезона.

ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за Влашича

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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