Гладилин считает, что закрытие «Бей Беги» не скажется на игре Соболева и Джикии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как скажется закрытие медийной команды «Бей Беги» на игре футболистов московской команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Закрытие медийной команды никак не скажется на игре Соболева и Джикии. У них был хороший проект. Полезно заниматься такой футбольной деятельностью. Так игрок взрослеет. Георгий и Александр достигли того возраста, когда уже можно готовить себя к преподавательской, тренерской деятельности. «Бей Беги» — это для них хороший опыт. Такое занятие не приносит вреда. Лучше заниматься делом после тренировки, чем бездельничать», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Соболев и Джикия являлись президентами «Бей Беги». 30 октября президент медиалиги Николай Осипов заявил, что команда прекратила свое существование.