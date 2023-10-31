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Сегодня, 16:18

Гладилин считает, что закрытие «Бей Беги» не скажется на игре Соболева и Джикии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как скажется закрытие медийной команды «Бей Беги» на игре футболистов московской команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Закрытие медийной команды никак не скажется на игре Соболева и Джикии. У них был хороший проект. Полезно заниматься такой футбольной деятельностью. Так игрок взрослеет. Георгий и Александр достигли того возраста, когда уже можно готовить себя к преподавательской, тренерской деятельности. «Бей Беги» — это для них хороший опыт. Такое занятие не приносит вреда. Лучше заниматься делом после тренировки, чем бездельничать», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Соболев и Джикия являлись президентами «Бей Беги». 30 октября президент медиалиги Николай Осипов заявил, что команда прекратила свое существование.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-zakry-tie-bej-begi-ne-skazhetsya-na-igre-soboleva-i-dzhikii-e-to-by-l-horoshij-proekt/
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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