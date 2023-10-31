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Сегодня, 15:32

Тарханов считает, что «Краснодар» пока не готов к лидерству

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

«Краснодар» пока не готов к лидерству, им психологически тяжело находиться на первом месте. В матче с ЦСКА они были лучше, но что-то все равно у них не получалось. Но в любом случае «Краснодара» точно претендент на золото. У них грамотный тренер, отличный подбор футболистов. Сейчас им нужно научиться не терять очки и где-то терпеть до конца", — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-krasnodar-poka-ne-gotov-k-liderstvu/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Тарханов
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