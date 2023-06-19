Гладилин: «ЦСКА более явный конкурент «Зенита», чем «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, станет ли московский клуб главным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне.

«Конкурентов у «Зенита» пока не вижу. ЦСКА более явный конкурент петербуржцев, чем «Спартак». Они в этом сезоне выиграли кубок России и заняли второе место. Возможно, задачу выиграть чемпионат поставят «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», но явных конкурентов у «Зенита» пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы стать главным конкурентом «Зенита» за чемпионство.

«Поставить игру, а ее пока нет. Кто хочет выиграть РПЛ, тому надо наладить игру. Семаку это удалось сделать», — добавил экс-футболист.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартаку» достались бронзовые награды.