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Глушаков объяснил уход из «Пари НН»: «Сразу сказал, надолго не поеду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» объяснил, почему покинул «Пари НН».

«Когда я попал в «Пари НН», я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде, — сказал Глушаков. — Обговорили условия, сроки. Была ясность и понимание, что у меня контракт до 10 июня. Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу — помогу. Чем смог — помог! Конечно, можно было сыграть и больше. Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Все довольно профессионально. Могу сказать только хорошее».

36-летний футболист также отметил, что не стал соглашаться на дополнительный год в контракте.

«Оставалась небольшая часть чемпионата. У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать еще дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и все. Все честно и справедливо», — добавил Глушаков.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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