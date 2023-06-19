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Сегодня, 17:00

Глушаков — о возможном завершении карьеры: «Еще готов попылить!»

36-летний Глушаков заявил, что не готов завершить карьеру
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о планах на будущее.

«О планах и предложениях пока рассказывать не буду, — сказал Глушаков. — Наверное, расскажу чуть позже, потому что только отработал предыдущий контракт. Сейчас в отпуске, уладил семейные дела и домашние хлопоты. Теперь можно двигаться дальше, строить карьеру и думать о будущем, выбирать вектор. Посмотрим!».

36-летний футболист также отметил, что не устал от футбола.

«Конечно, нет! Еще поиграю! Есть и желание, и силы. Те игры, которые я пропускал в «Нижнем Новгороде», были не из-за каких-то мышечных травм или потому что не был готов. Случались какие-то ушибы на ровном месте. Но без этого никуда. Так что по физическим данным я еще готов попылить!» — добавил хавбек.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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