Глава пресс-службы «Торпедо» заявил, что Дзюбы пока нет на сборах

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба отправится вместе с командой на зимние сборы.

«Дзюба присоединиться на сборах «Торпедо» в Турции? Пока ничего не случилось. Мы не можем ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть. Сейчас я нахожусь на сборах команды, и на текущий момент Артема с нами нет», — приводит слова Ганичева Sport24.

Сообщалось, что 34-летний форвард отправился на сбор с московским клубом.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил один мяч в пяти матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.