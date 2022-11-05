Сегодня, 18:50
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).
«Сложный матч. Ясно, что «Зенит» имеет великолепный подбор футболистов. Хорошо выполнили план на игру в первом тайме. Высоко прессинговали, владели мячом, проводили много хороших атак, могли забивать третий мяч.
В перерыве попросил ребят, чтобы они все же нашли мяч. Ведь концовку первого тайма провели без мяча, это плохо. Мы не хотим так играть. Сыграли более качественно. Мне кажется, все закономерно. Были более целеустремленными, чтобы выиграть игру. Слава Богу, мы выиграли», — сказал тренер.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования