Безуглов: «Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику»

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды.
«Кирилл Набабкин вернулся в общую группу, сегодня вместе со всеми готовится к игре.
Игорь Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику — у него полная консолидация места перелома. Буквально завтра?послезавтра приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке.
Пока пауза, потому что он вчера приболел чуть?чуть. Но я думаю еще 1-2 дня и продолжит дальше реабилитацию.
Константин Кучаев также проходит плановую реабилитацию. Сегодня и к игре с «Динамо» его не ждем, но к обоим кубковым играм, надеюсь, будет готовиться", — сказал Безуглов пресс-службе московской команды.
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