Безуглов: «Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды.

«Кирилл Набабкин вернулся в общую группу, сегодня вместе со всеми готовится к игре.

Игорь Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику — у него полная консолидация места перелома. Буквально завтра?послезавтра приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке.

Пока пауза, потому что он вчера приболел чуть?чуть. Но я думаю еще 1-2 дня и продолжит дальше реабилитацию.

Константин Кучаев также проходит плановую реабилитацию. Сегодня и к игре с «Динамо» его не ждем, но к обоим кубковым играм, надеюсь, будет готовиться", — сказал Безуглов пресс-службе московской команды.