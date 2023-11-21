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Сегодня, 17:14

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Ивана Облякова

Константин Белов
Корреспондент
Футболист Иван Обляков
Иван Обляков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Ивана Облякова после матча сборной России с Кубой (8:0).

В товарищеской встрече за национальную команду 25-летний хавбек неудачно упал на плечо.

«Провели обследование и сделали МРТ. Надеемся, что повреждение не носит серьезного характера. Сегодня восстановление, а завтра будем иметь четкое представление о готовности игрока. Возможно ли у него растяжение? Понятно, что после такого столкновения вариант растяжения присутствует», — сказал Федотов.

В текущем сезоне Обляков провел 17 матчей за ЦСКА, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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