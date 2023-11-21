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Бабаев — о завершении карьеры Дзагоева: «Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение экс-армейца Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провел в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага стал показывать высочайший уровень игры. Многие помнят его ассистентский хет-трик в матче со «Спартаком» в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с «Рубином» в 2016-м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принес ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Дзагоева всегда отличал футбольный интеллект: великолепное видение поля, умение вовремя отдать точный разрезающий пас, абсолютно непредсказуемый для соперника. Алана долгое время преследовали травмы, но, несмотря на все сложности, Дзагоев построил выдающуюся карьеру, которой можно только восхищаться. Не каждый игрок может похвастаться такими достижениями: трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка, а также не забываем о более чем 200 голевых действиях. Его футбольный путь должен стать ориентиром для юных поколений армейцев», — сказал Бабаев «СЭ».

Также Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Дзагоева в структуру клуба.

«Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по-настоящему большой и славный путь», — добавил Бабаев.

Ранее полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут. Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

 
Алан Дзагоев объявил о&nbsp;завершении карьеры. «Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

 

Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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